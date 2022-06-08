Байден подтвердил участие в саммите НАТО в Мадриде

Президент США Джо Байден подтвердил свое участие в саммите НАТО, который состоится 28-30 июня в Мадриде. Как передает Арменпресс, об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес.

"Байден подтвердил присутствие, - отметила она в интервью радиостанции Cadena SER. - И, помимо стран НАТО и Швеции и Финляндии, подтвердили также свое участие премьер-министры и президенты Австралии, Новой Зеландии, Японии и Южной Кореи".

"Никто не может отрицать, что Швеция и Финляндия <...> являются демократическими странами, - добавила глава ведомства. - В Турции у нас есть пример, который может быть более критикуемым [с точки зрения демократии]".

"Если бы украинское правительство попросило [отправить солдат для их обучения в Испанию], <...> мы, без сомнения, были бы готовы", - сказала министр. Комментируя возможность поставки на Украину танков Leopard, Роблес уточнила, что "Leopard, [находящиеся в] Сарагосе, уже много лет не эксплуатируются".

"Нужно было бы делать соответствующий ремонт", - подчеркнула она, добавив, что такая возможность имеется. При этом глава ведомства подчеркнула, что вопросы поставок вооружения Украине координируются в рамках НАТО.