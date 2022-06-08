Ушел из жизни бывший ректор ЕГУ Арам Симонян.

Об этом «Арменпресс» сообщила руководитель Службы по связям с общественностью университета Азнив Григорян.

Арам Симонян родился 12 апреля 1955 года в Горисе. В 1961-1972 годах Симонян учился в Горисской средней школе. В 1972-1977 годах продолжил образование на историческом факультете Ереванского государственного университета. В 1977-1981 годах окончил Институт истории АН СССР в Москве. В 1983 году он защитил кандидатскую диссертацию. В 2000 году - докторскую диссертацию. В 2005 году получил звание профессора.

Арам Симонян - автор 85 научных работ, 4 из которых - монографии. Его научные исследования касаются вопросов истории армянского народа второй половины 19 века и начала 20 века, в частности исторической статистики, промышленного капитала, также истории Арцаха и Зангезур в 1917 -1921 гг. Под его руководством защищено 10 кандидатских диссертаций. Он принимал участие во многих международных и республиканских конференциях. Неоднократно приглашался в научные и образовательные центры Италии, Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, США и ряда других стран мира, где занимался научной и педагогической деятельностью.

В 1981-1983 годах Арам Симонян работал в Институте истории АН Армянской ССР младшим научным сотрудником, затем научным сотрудником. В 1986-2000 годах был ассистентом кафедры истории СССР ЕГУ, затем доцентом кафедры истории Армении. В 1993-1995 гг. был ученым секретарем ЕГУ, в 1995-2000 гг. - заведующим учебным отделом ЕГУ. В 2000 году он стал проректором ЕГУ по учебной части, в мае 2006 года был избран ректором, в мае 2011 года был переизбран. С 10 июля 2008 года он был директор Института арменоведения ЕГУ. 25 июня 2015 года избран ректором Фонда ЕГУ.