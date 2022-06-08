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Ушел из жизни бывший ректор ЕГУ Арам Симонян

Ушел из жизни бывший ректор ЕГУ Арам Симонян

Ушел из жизни бывший ректор ЕГУ Арам Симонян.

Об этом «Арменпресс» сообщила руководитель Службы по связям с общественностью университета Азнив Григорян.

Арам Симонян родился 12 апреля 1955 года в Горисе. В 1961-1972 годах Симонян учился в Горисской средней школе. В 1972-1977 годах продолжил образование на историческом факультете Ереванского государственного университета. В 1977-1981 годах окончил Институт истории АН СССР в Москве. В 1983 году он защитил кандидатскую диссертацию. В 2000 году - докторскую диссертацию. В 2005 году получил звание профессора.

Арам Симонян - автор 85 научных работ, 4 из которых - монографии. Его научные исследования касаются вопросов истории армянского народа второй половины 19 века и начала 20 века, в частности исторической статистики, промышленного капитала, также истории Арцаха и Зангезур в 1917 -1921 гг. Под его руководством защищено 10 кандидатских диссертаций. Он принимал участие во многих международных и республиканских конференциях. Неоднократно приглашался в научные и образовательные центры Италии, Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, США и ряда других стран мира, где занимался научной и педагогической деятельностью.

В 1981-1983 годах Арам Симонян работал в Институте истории АН Армянской ССР младшим научным сотрудником, затем научным сотрудником. В 1986-2000 годах был ассистентом кафедры истории СССР ЕГУ, затем доцентом кафедры истории Армении. В 1993-1995 гг. был ученым секретарем ЕГУ, в 1995-2000 гг. - заведующим учебным отделом ЕГУ. В 2000 году он стал проректором ЕГУ по учебной части, в мае 2006 года был избран ректором, в мае 2011 года был переизбран. С 10 июля 2008 года он был директор Института арменоведения ЕГУ. 25 июня 2015 года избран ректором Фонда ЕГУ.
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