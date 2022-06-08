Председатель Конституционного суда Армении Арман Диланян встретился с председателем Венецианской комиссии

7 июня председатель Конституционного суда Арман Диланян встретился с председателем Венецианской комиссии Совета Европы Клэр Бази Малори.

Как сообщает «Арменпресс», председатель КС, тепло приветствовал Клэр Бази Малори и выразил благодарность за принятие приглашения и посещение Республики Армения. «Еще раз хочу поздравить Вас с избранием на пост председателя Венецианской комиссии. Европейский континент переживает довольно сложные времена, и надеюсь, что при Вашем содействии удастся преодолеть эти проблемы. Хочу особо подчеркнуть, что мы придаем большое значение нашему сотрудничеству с Советом Европы, очень важно наше сотрудничество и с Венецианской комиссией. У нас давние традиции сотрудничества, им уже десятки лет. Надеюсь, что в период Вашего председательства эти связи не только укрепятся, но и приобретут новый импульс», - сказал Диланян.

Председатель Венецианской комиссии, в свою очередь, отметила, что рада быть в Армении, подчеркнула важность этой встречи, особенно после пандемии, и возобновления отношений с государством-членом СЕ.