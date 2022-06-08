Цены на цветные металлы - 07-06-22

ЛОНДОН, 8 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 7 июня были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.14% и составила 2778.50 долларов США, цена на медь снизилась на 0.47% и составила 9699.00 долларов США, цена на свинец выросла на 0.41% и составила 2223.50 долларов США, цена на никель снизилась на 0.74% и составила 29481.00 долларов США, цена на олово выросла на 1.31% и составила 36073.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.96% и составила 3797.00 долларов США, цена на молибден снизилась на 1.85% и составила 38580.85 долларов США, цена на кобальт снизилась на 1.35% и составила 72900.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.