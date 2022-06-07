Время в Ереване: 11:07:36,   7 Июнь 2022

Помощь ООН Украине составила более $1,6 млрд

Помощь ООН Украине составила более $1,6 млрд

Инициатива ООН по оказанию срочной помощи Украине профинансирована на 72%, объем содействия превысил $1,6 млрд. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник на брифинге официальный представитель генсекретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Мы вместе с партнерами на Украине продолжаем помогать нуждающимся в гуманитарном содействии людям, - сказал он. - Мы оказали помощь 7,8 млн человек по всей стране".

"Заявка по оказанию срочной помощи Украине профинансирована на данный момент более чем на 72%. $1,62 млрд из запрашиваемых $2,25 млрд получено", - отметил Дюжаррик.


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