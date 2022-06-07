Посол Армении вручил верительные грамоты президенту Албании

Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Армения в Республике Албания Тигран Мкртчян (резиденция в Афинах) 7 июня вручил верительные грамоты президенту Албании Илиру Мете.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на страницу посольства Армении в Греции в Facebook, в ходе состоявшейся после официальной церемонии встречи президент Албании поздравил посла Армении и пожелал ему успехов, выразив уверенность, что последний приложит усилия для дальнейшего развития двусторонних отношений.

Посол Тигран Мкртчян отметил, что две страны имеют большой потенциал для сотрудничества в представляющих взаимный интерес сферах, выразив надежду, что в ближайшее время повестка дня армяно-албанского сотрудничества будет еще больше расширена, будут заложены основы двустороннего договорно-правового поля. При этом посол отметил, что в центре его деятельности будет не только углубление политических и экономических отношений, но и использования имеющегося потенциала в культурной, научной и образовательной сферах.

В этом контексте посол подчеркнул, что деятельность Центра творческих технологий «Тумо Тирана» в албанской столице играет уникальную роль в сотрудничестве между двумя странами в области науки и технологий, а также в укреплении связей между молодежью и будущих поколений.

Собеседники с удовлетворением отметили взаимную поддержку в многостороннем форматах.

Президент Илир Мета пожелал успехов послу Мкртчяну в выполнении его дипломатической миссии в Албании и выразил свою поддержку этой миссии. Президент Албании также подчеркнул роль армянской общины Албании в укреплении дружественных связей между двумя странами.