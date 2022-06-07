По факту беспорядков на улице Прошяна арестовано 10 человек

В Следственном комитете Армении продолжается предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по факту организации массовых беспорядков во время очередного митинга на улице Прошяна в Ереване 3 июня 2022 года.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Следственного комитета, участники акции, организованной лидерами движения "Сопротивление", попытались прорвать полицейский кордон на пересечении улиц Прошяна и Демирчяна и перейти в направлении улицы Демирчяна в сторону Национального Собрания Армении.

Демонстранты, не подчинившись законным требованиям полиции, устроили массовые беспорядки, забрасывая сотрудников полиции камнями, металлическими предметами, молотками, бутылками, а также другими предметами, применяя к ним насилие и пытаясь прорвать кордон, создавая угрозу общественной безопасности. .

В результате действий участников беспорядков более 40 сотрудников полиции получили телесные повреждения различной степени тяжести, некоторые из них получили стационарное лечение в медучреждениях.

Действия участников указанного массового беспорядка были остановлены в результате вмешательства дежуривших там сил полиции.

В ходе предварительного следствия по уголовному делу приняты решения о привлечении в качестве обвиняемых 15 человек. Им предъявлены обвинения. В отношении 10 лиц избрана мера пресечения в виде ареста, в отношении 4 лиц избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы, а 1 лицо привлечено в качестве обвиняемого и суд выдал ордер на арест.

Совместно с соответствующими подразделениями Службы национальной безопасности Республики Армения Следственным комитетом принимаются необходимые меры для установления личности организаторов беспорядков и других причастных к ним лиц и представления их органу, ведущему производство.