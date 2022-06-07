Польша экспортирует в Украину вооружение на сумму $630 млн

Польша экспортирует в Украину вооружения на сумму $630 млн. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявили во вторник премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и министр по контролю за государственными активами республики Яцек Сасин на брифинге на территории военного завода "Хута Сталова воля".

"Почти 3 млрд. Более чем 2 000 700 000 злотых", - сказал Сасин. "Такого контракта в польской оборонной промышленности не было в последние 30 лет", - добавил он.

"Сейчас мы подписываем один с крупнейших, если не крупнейший контракт на экспорт вооружений за последние 30 лет", - сказал Моравецкий, подчеркнув, что речь идет о "продаже вооружений для украинцев".

По словам премьера, это "испытанное, проверенное и хорошо протестированное оружие, которое сейчас необходимо на поле боя, вероятнее всего, на востоке Украины".

"Средства на это Украина частично получает от Евросоюза, частично платит из своего бюджета. А Польша получает эти деньги для того, чтобы улучшать свой производственный потенциал", - добавил Моравецкий.