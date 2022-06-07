Направление миссии ЮНЕСКО в Арцах является жизненно важным: Думанян заместителю гендиректору ЮНЕСКО по культуре

Министр образования, науки, культуры и спорта Армении Ваграм Думанян в рамках официального визита в Париж для участия в мероприятии, посвященном 30-летию членства Республики Армения в ЮНЕСКО, встретился с заместителем генерального директора ЮНЕСКО по культуре Эрнесто Оттоне. На встрече также присутствовал заместитель министра Ара Хзмалян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства, Ваграм Думанян поблагодарил Эрнесто Оттоне за встречу, а также за постоянное, непрерывное и эффективное сотрудничество с ЮНЕСКО. Министр выразил уверенность, что взаимовыгодное сотрудничество в сфере культуры с ЮНЕСКО будет и впредь расширяться и способствовать реализации новых инициатив и идей.

«Армения, как член Исполнительного совета ЮНЕСКО, будет и впредь вносить свой вклад в разработку стратегии Организации и ее эффективную реализацию. Мы привержены мандату ЮНЕСКО по продвижению общечеловеческих ценностей путем поощрения культуры мира и укрепления терпимости и солидарности», — сказал Ваграм Думанян.

В ходе встречи министр Ваграм Думанян в контексте существующего сотрудничества в сфере охраны культурного наследия Республики Арцах затронул вопрос защиты армянского культурно-исторического наследия Арцаха, оказавшегося под контролем Азербайджана.

«Армения с самого начала выразила поддержку инициативе генерального директора ЮНЕСКО о направлении экспертной миссии в Нагорный Карабах и прилегающие территории и за этот период была конструктивно вовлечена в максимально скорую организацию этой миссии.

Надеемся, что техническая миссия ЮНЕСКО и с участием заинтересованных сторон в Нагорный Карабах и прилегающие территории будет осуществляться в рамках Гаагской конвенции 1954 года, а также условием посещения равного количества армянских и азербайджанских культурных памятников.

К сожалению, мы до сих пор являемся свидетелями непрекращающихся злодеяний, совершаемых Азербайджаном - преднамеренного уничтожения армянского культурного наследия, новых случаев искажения памятников и вандализма под видом озеленения или других работ. В такой ситуации немедленная реализация миссии становится жизненно важной», - сказал Ваграм Думанян.

В ответ Эрнесто Оттоне отметил, что в этом направлении ведется соответствующая работа.

Министр Ваграм Думанян подчеркнул, что армянская сторона возлагает большие надежды на Всемирную конференцию ЮНЕСКО по устойчивому развитию, которая состоится в сентябре в Мексике и в которой армянская сторона обязательно примет участие.

В ходе встречи стороны коснулись также реализуемых с ЮНЕСКО совместных программ, в связи с чем министр выразил надежду, что эффективное сотрудничество будет непрерывным и будут достигнуты новые результаты.