Финляндия и Швеция подпишут договор о военной поддержке

Главы оборонных ведомств Финляндии и Швеции подпишут во вторник Меморандум о взаимопонимании по поддержке принимающей страны, включающий в том числе оказание военной помощи, сообщает финское минобороны.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, ранее, 24 мая, аналогичное соглашение Финляндия подписала с Североатлантическим альянсом.

"Поддержка принимающей страны предоставляется во всех ситуациях безопасности. Поддержка принимающей страны оказывается и принимается, например, во время всех международных учениях в Финляндии и за рубежом, а также в рамках военного кризисного управления", - говорится в сообщении.

Уточняется, что подписание данного соглашения было ускорено на фоне ситуации на Украине.

Финляндия и Швеция 18 мая на фоне событий на Украине передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс.