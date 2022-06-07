Под председательством вице-премьера Амбарцума Матевосяна состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии по оценке заявок на непредусмотренные годовым государственным бюджетом Республики Армения субвенции, направленные на развитие экономической и социальной инфраструктуры общин Республики Армения.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, с участием руководящего состава и представителей заинтересованных государственных ведомств была обсуждена поступившая от 37 общин 10 областей Армении 91 программная заявка на получение субвенций. Заявки в основном касались работ по асфальтированию, строительству и капитальному ремонту детских садов, благоустройству дворовых территорий, газификации, строительству водопроводных сетей, внедрению систем освещения и т.д.