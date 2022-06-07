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Обсуждена поступившая от 37 общин 10 областей Армении 91 программная заявка на получение субвенций

Обсуждена поступившая от 37 общин 10 областей Армении 91 программная заявка на получение субвенций

Под председательством вице-премьера Амбарцума Матевосяна состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии по оценке заявок на непредусмотренные годовым государственным бюджетом Республики Армения субвенции, направленные на развитие экономической и социальной инфраструктуры общин Республики Армения.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, с участием руководящего состава и представителей заинтересованных государственных ведомств была обсуждена поступившая от 37 общин 10 областей Армении 91 программная заявка на получение субвенций. Заявки в основном касались работ по асфальтированию, строительству и капитальному ремонту детских садов, благоустройству дворовых территорий, газификации, строительству водопроводных сетей, внедрению систем освещения и т.д.  


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