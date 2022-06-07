На следующей неделе намечается официальный визит делегации во главе с председателем НС Армении в Иран

Вице-спикер Национального Собрания Армении Акоп Аршакян и руководитель группы дружбы Армения-Иран Г.Папоян 7 июня встретились с делегацией во главе с первым заместителем председателя Постоянной комиссии Меджлиса Исламской Республики Иран (ИРИ) по вопросам национальной безопасности и внешней политики Аббасом Моктадаи Хорасани.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, приветствуя членов делегации, посетивших Армению в рамках заседания Совета ПА ОДКБ, А.Аршакян отметил, что межпарламентский формат является наилучшей площадкой для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес.

Вице-спикер сообщил, что на следующей неделе намечается официальный визит делегации во главе с председателем НС А.Симоняном в ИРИ. “Сотрудничество между Арменией и Ираном может служить хорошим примером для двух стран, руководствующихся повесткой мира, развития и диалога между цивилизациями”, - подчеркнул он.

2022 г. также ознаменован 30-летием установления дипломатических отношений между Арменией и Ираном. Вице-спикер НС отметил, что взаимоотношения между двумя странами находятся на высоком уровне почти во всех сферах. “Армения рассматривает Иран как надежного партнера и хорошего соседа. Отношения с ИРИ имеют для нас стратегическое значение”, - подчеркнул А.Аршакян. Он коснулся ситуации, создавшейся после войны, развязанной турецко-азербайджанским тандемом против Арцаха. По словам вице-спикера, Азербайджан продолжает провокационные действия с неприкрытыми проявлениями посягательств на суверенную территорию Армении, которые ставят под угрозу стабильность и мир во всем регионе.

“Роль и потенциал ИРИ в снижении напряженности и установлении стабильности в регионе очевидны, и яркое проявление этого – четко выраженное заявление Ирана о территориальной целостности Армении”, - отметил А.Аршакян. Он коснулся также активного участия иранской армянской общины в общественно-политической жизни страны.

Аббас Моктадаи Хорасани поблагодарил за теплый прием. “Иран всегда подчеркивал важность территориальной целостности стран. ИРИ – большое государство и соседствует почти с 15 странами. Армения для Ирана – самобытный и стратегический сосед”, - заметил первый зампредседателя иранской комиссии.

Руководитель группы дружбы Армения-Иран Г.Папоян подчеркнул важность межпарламентского сотрудничества с точки зрения укрепления основ взаимовыгодного сотрудничества, которое играет важную роль во взаимопонимании и взаимном доверии между двумя странами. Он сообщил, что за первые пять месяцев текущего года товарооборот между Арменией и ИРИ увеличился почти на 40%. По словам руководителя группы дружбы, улучшить показатель поможет реализация в ближайшее время нескольких крупных проектов.

В частности, в ходе встречи обсуждены вопросы развития и расширения армяно-иранского товарооборота. Стороны коснулись строительства и эксплуатации дорожного коридора Север-Юг. Рассмотрены вопросы возможного сотрудничества в сферах культуры, туризма, добычи полезных ископаемых, энергетики, солнечной энергетики, окружающей среды, водных ресурсов.