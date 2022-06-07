Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 07-06-22

ЕРЕВАН, 7 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 7 июня, курс доллара США сократился на 3.75 драмa и составил 433.87 драм. Курс евро сократился на 6.28 драмa и составил 463.11 драм. Курс российского рубля сократился на 0.08 драмa и составил 7.11 драм. Курс британского фунта сократился на 7.27 драмa и составил 542.03 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 190.35 драмa и составила 25767.04 драм. Цена серебра выросла на 6.39 драмa и составила 310.44 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.