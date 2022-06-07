Азиатские индексы - 07-06-22

ТОКИО, 7 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 7 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.10% и составил 27943.95 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.41% и составил 1947.03 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.17% и составил 3241.76 пункта, а HANG SENG снизился на 0.56% и составил 21531.67 пункта.