Азиатские индексы - 07-06-22
ТОКИО, 7 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 7 июня на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.10% и составил 27943.95 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.41% и составил 1947.03 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.17% и составил 3241.76 пункта, а HANG SENG снизился на 0.56% и составил 21531.67 пункта.
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