Уругвайский режиссер представил в Монтевидео фильм об арцахском конфликте

В главном зале Национального аудитория Уругвая был показан фильм уругвайского режиссера Федерико Лемоса «Мы и наши горы» об арцахском конфликте.

Как передает «Арменпресс», Diario Armenia сообщает, что фильм посмотрели около двух тысяч зрителей - представители сферы культуры и искусства, СМИ, официальные лица, члены армянской общины Уругвая.

Фильм «Мы и наши горы», снятый в 2017 году, рассказывает историю арцахского конфликта с точки зрения четырех проживающих в регионе армян.

Как сообщает армянское издание «Сардарапат» в Аргентине, Федерико Лемос, автор 14 художественных фильмов, чьи работы демонстрируются на таких платформах, как Netflix, Amazon Prime, HBO, сказал, что съемки этого фильма для него были настоящим вызовом. Он отметил, что наблюдение за деятельностью армянской общины Уругвая, за тем, как армяне пытаются сохранить здесь свои корни и традиции, заставило его полностью погрузиться в эту тему.

Фильм уже отправлен на более чем 60 международных кинофестивалей. Фильм «Мы и наши горы» снимался в Степанакерте, Горисе, Ошакане, Ереване, Гюмри, Монтевидео, Буэнос-Айресе, Сан-Паулу и в Лос-Анджелесе.