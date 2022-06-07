Мгер Григорян и посол США в Армении обсудили работы по разблокированию региональных транспортных коммуникаций
16:39, 7 Июнь 2022
Вице-премьер Мгер Григорян принял чрезвычайного и полномочного посла Соединенных Штатов Америки в Армении Линн Трейси.
Как сообщили «Арменпресс» в правительстве Армении, в ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего армяно-американского сотрудничества.
Состоялся обмен мнениями по основным направлениям реформ Полиции, в том числе и деятельности Патрульной службы и формирования Министерства внутренних дел.
Также были затронуты работы по разблокированию региональных транспортных коммуникаций.
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