Мгер Григорян и посол США в Армении обсудили работы по разблокированию региональных транспортных коммуникаций

Вице-премьер Мгер Григорян принял чрезвычайного и полномочного посла Соединенных Штатов Америки в Армении Линн Трейси.

Как сообщили «Арменпресс» в правительстве Армении, в ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего армяно-американского сотрудничества.

Состоялся обмен мнениями по основным направлениям реформ Полиции, в том числе и деятельности Патрульной службы и формирования Министерства внутренних дел.

Также были затронуты работы по разблокированию региональных транспортных коммуникаций.