Премьер Греции призвал Турцию вместе решать проблему украинского зерна

Премьер Греции Кириакос Мицотакис призвал во вторник Анкару остановить процесс ухудшения двусторонних отношений и вместе работать над проблемой вывоза зерна из Украины, передает Арменпресс.

"Призываю Турцию не допустить, чтобы прозвучавшие высказывания привели к реальной напряженности", - приводит его слова агентство ЭФЭ.

По словам премьера, обе страны могут внести вклад в решение проблем с продовольствием в мире, в частности – проблемы с вывозом по морю зерна из украинских портов.

"Единственный способ вывезти заблокированное на Украине зерно – это по морю. Как Турция, так и Греция могут сыграть в этом роль"- считает Мицотакис.

Турция и Греция ведут споры по целому ряду вопросов, включая статус островов в Эгейском море, по проблеме разделенного Кипра, нефтегазовой разведки, которую Турция ведет в водах, являющихся, как заявляют в Афинах и Никосии, исключительной экономической зоной Греции и Кипра, а также использования регионального воздушного пространства.

Афины и Анкара возобновили диалог на высоком уровне в январе 2021 года спустя почти пять лет попыток снизить напряженность вокруг пограничных споров в Эгейском море и Восточном Средиземноморье.

В мае турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отказывается от диалога с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом после того, как тот раскритиковал Анкару во время поездки в США.