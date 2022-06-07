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Премьер Греции призвал Турцию вместе решать проблему украинского зерна

Премьер Греции призвал Турцию вместе решать проблему украинского зерна

Премьер Греции Кириакос Мицотакис призвал во вторник Анкару остановить процесс ухудшения двусторонних отношений и вместе работать над проблемой вывоза зерна из Украины, передает Арменпресс.

"Призываю Турцию не допустить, чтобы прозвучавшие высказывания привели к реальной напряженности", - приводит его слова агентство ЭФЭ.

По словам премьера, обе страны могут внести вклад в решение проблем с продовольствием в мире, в частности – проблемы с вывозом по морю зерна из украинских портов.

"Единственный способ вывезти заблокированное на Украине зерно – это по морю. Как Турция, так и Греция могут сыграть в этом роль"- считает Мицотакис.

Турция и Греция ведут споры по целому ряду вопросов, включая статус островов в Эгейском море, по проблеме разделенного Кипра, нефтегазовой разведки, которую Турция ведет в водах, являющихся, как заявляют в Афинах и Никосии, исключительной экономической зоной Греции и Кипра, а также использования регионального воздушного пространства.

Афины и Анкара возобновили диалог на высоком уровне в январе 2021 года спустя почти пять лет попыток снизить напряженность вокруг пограничных споров в Эгейском море и Восточном Средиземноморье.

В мае турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отказывается от диалога с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом после того, как тот раскритиковал Анкару во время поездки в США.


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