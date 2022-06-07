В центре внимания деятельности «Fly One Armenia» - постоянное повышение уровня качества услуг

Доступность услуг бюджетных авиакомпаний на рынке авиаперевозок Армении является важным фактором и способствует оживлению сектора и расширению возможностей.

На пресс-конференции председателя правления авиакомпании «Fly One Armenia» Арама Ананяна, состоявшейся в пресс-центре «Арменпресс», он отметил, что бюджетные авиакомпании обязаны работать более эффективно.

«Единственное, что бесспорно для всех нас, - это безопасность полетов. В других вопросах компании лоукостеры гораздо гибче, предлагая намного больше возможностей. Если рассматривать сегменты, в которых мы выполняем рейсы, то наши билеты самые доступные на данный момент. Это оказывает положительное влияние на рынок», - отметил Арам Ананян.

Касаясь многочисленных отзывов общественности на недавнее повышение цен на авиабилеты, Арам Ананян отметил, что это не искусственное повышение цен.

«На рост цен влияют различные факторы, о которых мы уже говорили. Например, маршрут «Fly One Armenia» до Москвы был продлен на час, что, конечно, тоже сказалось. Произошел рост спроса, что было неожиданным для всех авиакомпаний. Это также произвело свой эффект. Так что речь не об искусственном повышении цен, а о естественном процессе. В любом случае, предлагаемые нами услуги остаются доступными для граждан», - сказал Арам Ананян.

Председатель Правления авиакомпании «Fly One Armenia» отметил, что их цель - стать признанной и популярной армянской авиакомпанией, что предполагает постоянное повышение уровня качества услуг и является основным направлением их работы и непрерывным процессом.