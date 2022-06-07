В Капане планируется строительство неформального учебного заведения - смарт-центра COAF

В укрупненной общине Капан планируется строительство смарт-центра, предлагающего неформальное образование. Как передает «Арменпресс», об этом на совместном заседании постоянных комиссий НС при обсуждении годового отчета об исполнении государственного бюджета сообщила заместитель министра образования и науки РА Жанна Андреасян.

Заместитель министра рассказала об этой программе. В рамках программы государство изучило количество детей-бенефициаров в 31 сельском поселении, как дошкольного, так и школьного возраста, отдаленность населенных пунктов, расположение и состояние строений. И по результатам этого исследования запланирована организация обучения в 13 образовательных комплексах, где будет место для реализации как дошкольных, школьных программ, так и дополнительных образовательных программ.

По словам замминистра, есть возможность увеличить составляющую неформального образования. «В рамках программ ЕС обсуждается вопрос строительства Фондом «Дети Армении» в укрупненной общине Капан смарт-центра COAF», - сказала Андреасян.

Такой центр уже есть в общине Лори Дебед, которую заместитель министра считает очень хорошей средой для неформального образования. Здесь проходят различные образовательные курсы около 2 000 детей из 27 различных населенных пунктов, в том числе дошкольники. «У нас будет аналогичный центр и в укрупненной общине Капан. И программа формального образования, присоединившись к этой среде неформального образования, создаст целую экосистему, позволяющую нам получить высококачественное образование», - сказала она, добавив, что это одна из обсуждаемых программ при содействии ЕС.