Китай тайно строит аванпост в Индо-Тихоокеанском регионе, пишут СМИ

Китай тайно строит военно-морской объект в Камбодже для использования своими военными. Как передает Арменпресс, об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на неназванных западных чиновников.

По словам чиновников, речь идет об объекте "в северной части камбоджийской военно-морской базы Реам в Сиамском заливе". На этой неделе произойдет закладка фундамента объекта. Как отмечает издание, как Китай, так и Камбоджа, отрицают эту информацию и предпринимают "чрезвычайные меры для сокрытия операции".

По мнению Washington Post, строительство базы ВМС Китая в Камбодже является частью стратегии Пекина по созданию сети военных объектов по всему миру в качестве поддержки стремления стать истинной мировой державой.

Как пишет издание, база в Камбодже станет вторым китайским военным аванпостом, расположенным за пределами КНР, но первым в стратегически важном Индо-Тихоокеанском регионе. Пока единственная иностранная военная база Пекина находится в Джибути в восточной Африке.

По словам чиновников и аналитиков, "наличие объекта, способного принимать крупные корабли к западу от Южно-Китайского моря, станет важным элементом стремления Китая расширить свое влияние в регионе и усилит присутствие страны рядом с ключевыми морскими путями в Юго-Восточной Азии".

"Суть заключается в том, что Китай хочет стать настолько могущественным, чтобы регион уступил его лидерству, вместо того, чтобы столкнуться с последствиями", - приводит издание слова одного из чиновников.

В 2019 году газета Wall Street Journal сообщила о наличии секретного соглашения между Камбоджей и Китаем об использовании вооруженным силам КНР военно-морской базы Камбоджи в течение 30 лет. Позднее официальный представитель правительства Камбоджи назвал эту информацию "худшим примером фальшивой новости". Официальный представитель министерства обороны Китая также опроверг эти сообщения, назвав их ложными слухами.