На территории республики температура воздуха постепенно понизится на 5-7 градусов

В Ереване вечером 7 июня, ночью и в вечерние часы с 8 по 12 июня ожидаются кратковременные дожди с грозами. В вечерние часы и во время грозы возможно усиление ветра до 18-20 м/с.

Как передает «Арменпресс», Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды Армении сообщает, что с 7 по 9 июня температура воздуха постепенно понизится на 5-7 градусов.

В областях 7 июня после полудня, ночью 8 июня и после полудня в некоторых районах, с 9 по 12 в большинстве районов ожидаются кратковременные дожди с грозами. В некоторых местах возможен и град.

Ветер юго-западный с порывами до 2-5 м/ с, во время грозы прогнозируется усиление ветра до 18-23 м/с.

В Арцахе сегодня и завтра ожидаются дожди с грозами.