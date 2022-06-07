МИД Италии призвал вывезти зерно с Украины, чтобы избежать войн в Африке

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо призвал как можно быстрее вывезти зерно с Украины, чтобы не допустить новые войны и государственные перевороты в Африке. Как передает Арменпресс, его слова приводит агентство ANSA.

Он отметил, что ситуация в Африке может резко ухудшиться на фоне мирового продовольственного кризиса.

"Если мы не вывезем зерно, у нас будут новые войны в Африке, новые госперевороты, новые проявления терроризма и огромный миграционный поток из Африки в Европу. Мы не можем этого допустить", – цитирует Ди Майо Life.

Ранее радио Sputnik рассказало, как МИД РФ ответил на обвинения в адрес Москвы в "уничтожении" украинского сельского хозяйства.