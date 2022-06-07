«Fly One Armenia» расширяет географию полетов: рассматриваются направления на Тегеран и Бейрут

Авиакомпания «Fly One Armenia» расширяет географию полетов. На пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс» председатель Правления авиакомпании Арам Ананян отметил, что рассматриваются несколько важных направлений Ближнего Востока.

«Мы планируем в этом году начать полеты в Тегеран и в Бейрут, по возможности будем расширять географию и по другим направлениям. Наша цель - увеличить пассажиропоток в Армению, также и из Армении. Спрос на авиационные услуги растет во всем мире. Исследования показывают, что текущий спрос на авиационные услуги превышает доэпидемический уровень. Как авиакомпания мы должны сделать все, чтобы удовлетворить растущий спрос, реагируя на международные развития», - сказал Арам Ананян.

Недавно авиакомпания пополнила свой флот новым воздушным судном, оно уже в Армении. Приобретен 144-местный Airbus A319. Он позволит расширить географию полетов, включить новые направления, увеличить частоту полетов и предоставлять более качественные авиационные услуги.

«Вам известно, что были проблемы с возможностью транзита через воздушное пространство Турции. Должен сказать, что проблемы были преодолены при активной поддержке МИД РА», - сказал Арам Ананян.

С 17 июня авиакомпания возобновит регулярные прямые рейсы по маршруту Ереван-Лион-Ереван, Ереван-Париж-Ереван. Арам Ананян сообщил, что рассматривается возможность чартерных рейсов в летний период в места отдыха, излюбленные гражданами Армении.