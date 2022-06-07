Российские ИТ-компании проявляют интерес к работе в Армении: министр ВТП принял посла РФ в Армении

Министр высокотехнологичной промышленности Армении Роберт Хачатрян принял делегацию, возглавляемую чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Армения Сергеем Копыркиным.

Как сообщает «Арменпресс», приветствуя гостей, Роберт Хачатрян подчеркнул конструктивное сотрудничество между посольством РФ в Армении и министерством, значение программ, представляющих двусторонний интерес, и выразил готовность к их последовательной реализации.

Посол Копыркин поздравил министра с назначением и отметил, что сфера высокотехнологичной промышленности имеет особое значение в плане развития армяно-российских отношений и укрепления сотрудничества.

Министр представил послу программы сотрудничества с российской стороной в сфере аддитивных технологий.

Роберт Хачатрян и Сергей Копыркин коснулись также вопросов, связанных с участием министерства в предстоящем в июне в Санкт-Петербурге Международном экономическом форуме.

Министр Хачатрян отметил, что в последнее время наблюдается большой интерес российских ИТ-компаний к работе в Армении, что может стать стимулом для активизации конкуренции на местном рынке.

Роберт Хачатрян и Сергей Копыркин обратились и к вопросу развития космических услуг в Армении. Министр представил послу ряд деталей, связанных с первым космическим спутником Армении.

В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес, направленных на расширение сотрудничества и развитие отраслевого сотрудничества.