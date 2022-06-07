Джейк Салливан приветствует дипломатические усилия, направленные на установление длительного мира

Соединенные Штаты привержены установлению мира, безопасности и процветания на Южном Кавказе. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе встречи с заведующим Управлением внешних связей Аппарата президента Азербайджана Хикметом Хаджи.

«Он приветствовал исторические дипломатические усилия Азербайджана и Армении, направленные на установление длительного мира. Джейк Салливан выразил поддержку переговорам, организованным президентом Совета Европы Шарлем Мишелем, также и готовность Соединенных Штатов к тесному взаимодействию, содействию прогрессу различными способами, в том числе и в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ», - говорится в заявлении официального представителя Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон.