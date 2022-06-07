В Вайоц Дзорской области 7 июня произошло ДТП
13:36, 7 Июнь 2022
В результате ДТП, произошедшего 7 июня в Вайоц Дзорской области, 11 военнослужащих (1 офицер, 10 рядовых срочной службы) были доставлены в больницу. У одного из пострадавших перелом ребра, состояние остальных удовлетворительное, в основном они получили легкие ушибы.
«Арменпресс» об этом сообщили в Управлении информации и связей с общественностью Министерства обороны РА.
7 июня, в районе 10:40 на 127-километровом участке автомагистрали Ереван-Мегри пока при невыясненных обстоятельствах перевернулся автомобиль марки «Камаз» с номерными знаками, состоящими на балансе Министерства обороны Армении.
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