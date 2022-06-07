Россия не поддержит резолюцию МАГАТЭ по Ирану, заявил постпред в Вене

Москва не станет поддерживать резолюцию МАГАТЭ по Ирану, рассмотрение которой ожидается на заседании Совета управляющих агентства на этой неделе. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на своей странице в Twitter постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

На прошлой неделе премьер Израиля Нафтали Беннет представил документы, в которых говорится о вменяемом Ирану "обмане" МАГАТЭ и предполагаемых попытках Тегерана скрыть положение дел в своей ядерной программе. По этому вопросу, а также по поводу характера дальнейшего сотрудничества Ирана с МАГАТЭ ожидается вынесение проекта резолюции на рассмотрение.

"Становится все более очевидным, что намерение западных участников переговоров в Вене принять резолюцию по Ирану на текущей сессии Совета управляющих МАГАТЭ весьма контрпродуктивно для СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе. — Прим. ред.). Россия ни в коем случае не станет ассоциировать себя с такой резолюцией", — написал Ульянов.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, Соединенные Штаты, Франция и Иран заключили ядерную сделку — СВПД, предполагающую снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Тегерана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил ограничительные меры против Ирана. В ответ Тегеран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.

В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Ирана, 27 декабря 2021 года стартовал восьмой раунд. Еще во время седьмого, в декабре, стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Тегерана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходят успешно, однако представитель Госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный и призвал Тегеран "относиться к вопросу серьезно". С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры приостановились. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию.