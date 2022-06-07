СМИ: полиция Италии изъяла более 4 тонн кокаина в ходе международного расследования

Сотрудники Финансовой гвардии (силового подразделения Минэкономики) Триеста изъяли 4,3 тонны кокаина. Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщила газета Corriere della Sera.

По оценкам следователей, речь идет об одном из крупнейших изъятий наркотических веществ в Европе. Как отмечает издание, также было конфисковано почти €2 млн наличными. Меры пресечения были применены в отношении 38 человек в Италии, Словении, Хорватии, Болгарии, Нидерландах и Колумбии, их обвиняют в международном обороте наркотиков.

Расследование длилось более года, в нем участвовали в том числе правоохранительные органы Колумбии и США.