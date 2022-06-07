Губернатор Гегаркуника принял руководителя программы Ев4Sevan и представителя ЕС

В рамках проекта «Охрана окружающей среды озера Севан» (EU4Sevan) 6 июня в Гегаркуникской областной администрации прошел семинар по устойчивому управлению животноводством для улучшения окружающей среды озера Севан. Проект EU4Sevan софинансируется Европейским Союзом и Министерством экономического сотрудничества и развития Федеративной Республики Германии (FRD).

Как сообщает «Арменпресс», он является частью программы ЕС «Управление природными ресурсами и сохранение экосистемных услуг во имя устойчивого развития сельских общин на Южном Кавказе», финансируемой ФРГ. Проект реализуется Германским обществом международного сотрудничества (ГОМС) и Программой развития ООН (ПРООН).

В семинаре приняли участие заместители министров окружающей среды и экономики РА, представители ЕС, Национального аграрного университета РА, администрации Гегаркуникской области, областных муниципалитетов, поселков, неправительственных организаций и других заинтересованных организаций.