СМИ: Италия, Франция и Германия не настаивают на возвращении Крыма Украине

Рим, Париж и Берлин в диалоге с президентом РФ Владимиром Путиным настаивают на переговорах, но не на том, чтобы Россия вернула Крым Украине. Как передает Арменпресс, об этом говорилось в субботу в статье журнала The American Conservative.

"Италия, Франция и Германия находятся в контакте с Путиным. Все настаивают на переговорах, - говорится в статье. - Никто не настаивал на том, чего порой требовал Зеленский: на сдаче Россией украинской территории, на которой она находится с 2014 года".

В статье отмечается, что интересы США также не совпадают с интересами Украины. В связи с этим "США и НАТО готовы поставлять Украине оружие, чтобы защитить себя и победить русских на поле боя, но ни НАТО, ни США не готовы воевать за украинцев". Автор уточняет, что, на его взгляд, Украина не сможет получить от западных партнеров достаточное для выполнения своих задач количество оружия.