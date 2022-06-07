Министр здравоохранения подчеркнула важность внедрения системы страхования

Министр здравоохранения Анаит Аванесян отметила, что хотя в последние годы бюджет сферы здравоохранения резко вырос, постепенное увеличение бюджета не является решением.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на совместном заседании постоянных комиссий НС при обсуждении годового отчета об исполнении государственного бюджета заявила министр здравоохранения РА Анаит Аванесян.

«Мы видим резкий рост бюджета здравоохранения, произошедший за несколько лет, что стало краеугольным камнем того, что в эти кризисные годы мы не отказались от наших услуг, и, наоборот, у наших граждан укрепилось доверие к услугам, получаемым в рамках государственных заказов, выросла обращаемость», - сказала Аванесян.

Однако, по ее словам, система здравоохранения должна перейти на предоплату бюджета здравоохранения, а именно внедрить систему медицинского страхования.

«Это очень важно, на протяжении многих лет мы работали над этой важнейшей реформой, но, к сожалению, она еще не внедрена», - подчеркнула Анаит Аванесян.