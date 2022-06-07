Министерство здравоохранения выделит дополнительные 5,2 млрд драмов на услуги госзаказа

На этой неделе правительство предоставит Министерству здравоохранения еще 5,2 млрд драмов, что поможет обеспечить непрерывность финансируемых государством медицинских услуг. Как сообщает «Арменпресс», об этом на совместном заседании постоянных комиссий НС при обсуждении годового отчета об исполнении государственного бюджета заявила министр здравоохранения РА Анаит Аванесян.

Один из депутатов заметил, что квоты в рамках госзаказа истекли, и может ли медицинская помощь социально незащищенным и инвалидам стать платной, и возможно ли увеличение финансирования.

Министр ответила, что количество заявок увеличилось. Это вызвано эпидемией и послевоенными процессами, которые также приводят к дополнительным проблемам со здоровьем. «Согласно прогнозу, мы обратились в правительство. Правительство на ближайшем заседании утвердит выделение министерству дополнительных 5,2 млрд драмов, в результате чего программы будут дополнены дополнительными средствами».

На этой неделе министерство получит 5,2 млрд драмов и начнет работу по их распределению. В целом потребность в дополнительных ежегодных ресурсах министерства находится в пределах 10,1 млрд драмов. Министр заверила, что правительство приложит все усилия для оказания медицинской помощи всем нуждающимся гражданам.