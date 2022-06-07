Медицинские работники обогатят свои знания и получат сертификаты

В Армении планируется ввести программу сертификации медицинских работников.

Как передает «Арменпресс», об этом на совместном заседании постоянных комиссий НС сообщила министр здравоохранения РА Анаит Аванесян при обсуждении годового отчета об исполнении государственно бюджета 2021 г.

Министр подчеркнула важность постоянного повышения навыков и знаний медицинского персонала.

«Мы проведем откладываемую годами работу. 1 января 2023 года завершим реализацию полной программы аттестации врачей и медицинских работников. В 2023 году около 30 000 медицинских работников, которые активно занимаются клинической практикой, обновят свои знания и получат сертификаты на право заниматься медицинской практикой», - сказала министр.