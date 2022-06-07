Летняя школа программирования и дизайна для детей от 8 до 16 лет

Армяно-индийский центр превосходства в области ИКТ (AITC) объявляет о Летней школе программирования и дизайна для детей от 8 до 16 лет. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве образования, науки, культуры и спорта РА.

Цель программы - в течение небольшого времени дать детям базовые знания в области ИКТ, сориентировать и направить участников в выборе профессии, расширяя их логику и творческое мышление.

В рамках программы, помимо курсов по программированию и дизайну, чтобы сделать дни более насыщенными, для детей предусмотрены «soft training», игры, визиты в ИТ-дизайнерские компании

Ссылки Летней школы программирования и дизайна: «Coding for Kids (8-11)» https://bit.ly/3l9fHoE, «Веб для подростков (12-16 лет)» https://bit.ly/ 3yAWq7t, «Графический дизайн для подростков (12-16 лет)» https://bit.ly/3FINNcy

Для получения дополнительной информации можете звонить на номера телефонов: (+374 93) 55 68 10, (+37499) 55 68 10, (+374 41) 55 68 16, (+374 10) 55 68 10.