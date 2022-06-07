Временно будет прекращено газоснабжение некоторых частей административного района Шенгавит

ЗАО «Газпром Армения» сообщает, что в целях проведения плановых работ 8 июня с 10:00 до 21:00 временно будет прекращено газоснабжение по следующим адресам административного района Шенгавит Еревана: улицы Арташесьян, Багратунянц, Ехбайрутян, Овсепяна, Чехова, 2-го переулка ул. Арташесьяна, Кургиняна (частично), общественных объектов различного значения в районе проспекта Исакова, посольств США и КНР и АГЛКС «Мульти Леон 1».

«Приносим потребителям газа свои извинения и просим соблюдать правила безопасности. Для получения дополнительной информации можете звонить по номеру 1-04», - говорится в сообщении компании.