Известна повестка заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ в Ереване
На очередном заседании министров иностранных дел стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности будет обсуждаться вопрос международной и региональной безопасности и ее влияние на безопасность стран-членов ОДКБ.
Как передает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении ОДКБ.
В заседании глав МИД ОДКБ, которое состоится 10 июня в Ереване под председательством министра иностранных дел РА Арарата Мирзояна, примет участие и генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.
Членам Совета министров иностранных дел будет представлена информация о работах, проводимых Секретариатом ОДКБ и Объединенным штабом по совершенствованию кризисного реагирования организации в современных геополитических реалиях.
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