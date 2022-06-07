Время в Ереване: 11:07:36,   7 Июнь 2022

Известна повестка заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ в Ереване

Известна повестка заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ в Ереване

На очередном заседании министров иностранных дел стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности будет обсуждаться вопрос международной и региональной безопасности и ее влияние на безопасность стран-членов ОДКБ.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении ОДКБ.

В заседании глав МИД ОДКБ, которое состоится 10 июня в Ереване под председательством министра иностранных дел РА Арарата Мирзояна, примет участие и генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Членам Совета министров иностранных дел будет представлена информация о работах, проводимых Секретариатом ОДКБ и Объединенным штабом по совершенствованию кризисного реагирования организации в современных геополитических реалиях.


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