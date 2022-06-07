Председатель Венецианской комиссии приедет с официальным визитом в Армению

По приглашению председателя Конституционного суда Республики Армения Армана Диланяна с 8 по 10 июня в Армении с официальным визитом будет находиться делегация, возглавляемая председателем Венецианской комиссии Клэр Бази Малори.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Конституционном суде РА.

В сообщении отмечается, что визит в Республику Армения будет не только одним из первых официальных зарубежных визитов госпожи Клэр Бази Малори, но и первым с 2018 года официальным визитом председателя Венецианской комиссии СЕ в Ереван.

Венецианская комиссия является одним из консультативных органов Совета Европы, в работе которого участвуют лучшие специалисты конституционного права со всего континента Европа, однако по велению времени этот консультативный орган в определенной степени изменил рамки своей деятельности, расширив их, и на международной арене начал выступать преимущественно международной структурой, а не внутриевропейской.

Комиссия была создана в 1990 году, когда рухнула Берлинская стена, и европейский континент столкнулся с новыми юридическими вопросами. Полное официальное название Комиссии - Европейская комиссия за демократию через право, но, поскольку работа организации базируется в Венеции, Италия, и в основном именно здесь проходят все ее пленарные заседания и конференции, она широко известна как Венецианская комиссия. Когда Комиссия только была сформирована, в начале 1990-х годов, в нее входило всего 18 стран-членов, но в последующие годы членами стали все государства-члены Совета Европы, а начиная с 2002 года, каждая неевропейская страна уже может стать полноправным членом Комиссии. По состоянию на 2022 год в состав Комиссии входит 61 государство-член, 46 из которых являются государствами-членами Совета Европы. География членов Комиссии довольно обширная, от Южной Кореи до Средней Азии, от Европы и Африки до Мексики и Бразилии.

С 2004 по 2010 год в составе Комиссии были США, Кыргызстан, Чили, Южная Корея, Коста-Рика, Марокко, Алжир, Израиль, Бразилия, Перу, Тунис и Мексика. Аргентина, Канада, Ватикан, Япония и Уругвай в Комиссии имеют статус наблюдателей. Южная Африка и Палестинская администрация имеет особый статус партнера, который почти идентичен статусу наблюдателя.

Европейская комиссия, Региональный комитет Европейского союза и ОБСЕ регулярно участвуют в работе и в сессиях Венецианской комиссии.

В настоящее время комитет возглавляет Клэр Бази Малори, избранная в декабре 2021 года. Работа Секретариата Комиссии осуществляется в штаб-квартире Совета Европы (Франция, Страсбург), генеральный секретарь структуры Симона Граната-Менгини (Италия).

В течение последних двух десятилетий сотрудничество и диалог между Конституционным судом РА и Венецианской комиссией Совета Европы всегда носили дружественный характер и имели положительную динамику. Сотрудничество официально было начато с самого первого года создания Конституционного суда Республики Армения (1996 г.), когда Высокий суд присоединился к Венецианской комиссии и Объединенному совету конституционного правосудия.

Однако, в течение 2018-2021 годов системный диалог и партнерство с Венецианской комиссией Совета Европы были прерваны из-за кризиса вокруг Конституционного суда Республики Армения, 44-дневной войны и эпидемии COVID-19. После внесения в Армении 22 июня 2020 года конституционных изменений, после избрания судьями Конституционного суда 12 октября 2020 года нового председателя Конституционного суда, подход Конституционного суда РА к международному сотрудничеству и к развитию двусторонних отношений были пересмотрены, в том числе и с Советом Европы и с его профессиональными органами.

В целом Конституционный суд Республики Армения и другие ответственные органы придают большое значение сотрудничеству с Венецианской комиссией в сферах верховенства права, демократии, прав человека, продвижения основных свобод и обмена передовым европейским опытом. Конституционный суд Республики Армения особое внимание уделяет постоянному укреплению многолетнего сотрудничества с Венецианской комиссией Совета Европы. Сотрудничество с этим учреждением становится еще крепче в контексте текущей программы демократических реформ в Армении и реформы судебной системы. Реализация совместных программ с Венецианской комиссией Совета Европы может в значительной степени способствовать дальнейшему повышению доверия населения страны к судебной системе Армении и к правовым реформам.