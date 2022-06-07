Токио считает вероятным новое ядерное испытание в КНДР

Правительство Японии считает вероятным проведение в ближайшее время нового ядерного испытания в КНДР. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил во вторник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"Есть возможность такого рода провокационных действий со стороны Северной Кореи", - ответил он на просьбу прокомментировать сообщение Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о наличии признаков подготовки Пхеньяна к ядерному испытанию.

Токио, по словам генсека, занят сейчас сбором и анализом соответствующей информации, усиливает наблюдение за КНДР.

В понедельник генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что КНДР может готовиться к проведению ядерного испытания на полигоне в Пхунгери. По его словам, там открыта одна из штолен - возможно, в качестве подготовки к взрыву. Как заявил Гросси, проведение ядерного испытания будет противоречить резолюциям Совета Безопасности ООН и вызовет серьезную обеспокоенность. КНДР к настоящему времени провела шесть ядерных испытаний, последнее было осуществлено в сентябре 2017 года.

Находящаяся сейчас в Сеуле первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман во вторник заявила, что КНДР в случае проведения ядерного испытания получит решительный ответ со стороны Соединенных Штатов и Южной Кореи.