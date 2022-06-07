Стартует Мемориальный турнир Карена Асряна

В Ереване стартует международный турнир памяти победителя Всемирной олимпиады, гроссмейстера Карена Асряна.

Как передает «Арменпресс», в этом году в турнире, проходящем в Доме шахмат Тиграна Петросяна, принимают участие 98 участников из 8 стран (Армения, Бразилия, Индия, Иран, Казахстан, Филиппины и российские шахматисты под флагом ФИДЕ). Среди участников 13-го Мемориала самый высокий рейтинг у члена сборной Армении по шахматам Гранта Мелкумяна. Мемориальный турнир проводится по швейцарской системе и состоит из 9 туров.

Карен Асрян родился 24 апреля 1980 г. Первую категорию он получил в 6 лет, что считается исключительным показателем в шахматном мире. Карен Асрян был серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров. Трижды - в 1999, 2007, 2008 гг. он завоевывал титул чемпиона Армении. Выигрывал Кубок шейха в Дубае в 2001 г., Тиграна Петросяна в 1996, 1997, 2004 гг., побеждал и на ряде других международных турниров. Каре Асрян был бронзовым призером всемирных олимпиад в 2002, 2004 гг., командных чемпионатов мира в 2001, 2005 гг., серебряным призером командных чемпионатов Европы в 2007 г.. 9 июня 2008 г. Карен Асрян скоропостижно скончался, причина смерти - инсульт. Он ушел из жизни как действующий чемпион Всемирной олимпиады и Армении.