Европейские индексы - 06-06-22

МОСКВА, 7 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 6 июня:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.34% и составил 14653.81 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.98% и составил 6548.78 пункта, британский FTSE вырос на 1.00% и составил 7608.22 пункта, а российский RTSI снизился на 1.75% и составил 1178.51 пункта.