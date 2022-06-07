Сборная Армении по футболу уже в Глазго
08:41, 7 Июнь 2022
Сборная Армении по футболу прибыла в Шотландию, в Глазго.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА. Во втором туре первой группы B Лиги наций УЕФА сборная Армении сразится с командой Шотландии. Команда проживает в отеле «Glasgow Marriott».В первом туре первой группы B Лиги Наций сборная Армении по футболу встретилась со сборной Ирландии и одержала победу с наименьшим счетом. Единственный гол на 74-й минуте забил Эдуард Сперцян. Свой следующий матч в группе А Лиги наций сборная Армении проведет 8 июня против сборной Шотландии. Матч начнется в 22:45 по ереванскому времени.
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