Сборная Армении по футболу уже в Глазго

Сборная Армении по футболу прибыла в Шотландию, в Глазго.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА. Во втором туре первой группы B Лиги наций УЕФА сборная Армении сразится с командой Шотландии. Команда проживает в отеле «Glasgow Marriott».

В первом туре первой группы B Лиги Наций сборная Армении по футболу встретилась со сборной Ирландии и одержала победу с наименьшим счетом. Единственный гол на 74-й минуте забил Эдуард Сперцян. Свой следующий матч в группе А Лиги наций сборная Армении проведет 8 июня против сборной Шотландии. Матч начнется в 22:45 по ереванскому времени.