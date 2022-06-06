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Генсек ООН обсудит с главой Евросовета ситуацию на Украине

Генсек ООН обсудит с главой Евросовета ситуацию на Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе встречи в Нью-Йорке в понедельник с главой Европейского Совета Шарлем Мишелем обсудит ситуацию на Украине. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Есть много вопросов повестки между ООН и Европейской комиссией. Я уверен, что общая ситуация на Украине будет одной из этих тем", - сказал Дюжаррик.


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