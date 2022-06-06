В Турции пройдут учения НАТО

Учения НАТО Ramstein Dust II-2022 пройдут на базе командования 3-й главной реактивной базы в турецкой Конье 20-28 июня. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает министерство национальной обороны страны.

"Ramstein Dust II-2022 (RADU II-22), учения НАТО по развертыванию и готовности, официально начинаются в Турции. Оборудование было переброшено в Турцию 5 июня в рамках учений RADU, которые пройдут с 20 по 28 июня", - говорится в сообщении.

Уточняется, что учения будут проводиться совместно с международным учебным курсом Anatolian Eagle 2022, который предлагает уникальную возможность обучения с точки зрения методов выполнения воздушных операций на базе командования 3-й главной реактивной базы в Конье.