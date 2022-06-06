Британскому премьеру Борису Джонсону могут вынести вотум недоверия

Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону могут вынести вотум недоверия его товарищи - депутаты британского парламента от Консервативной партии. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на DW, голосование пройдет в понедельник, 6 июня, вечером - между 18:00 и 20:00 по Гринвичу.

Голосование было назначено после того, как минимум 54 депутата-консерватора (то есть, 15% всей фракции) направили письма о недоверии Джонсону сэру Грэму Брэди - председателю "комитета 1922", влиятельной парламентской группы в составе Консервативной партии. Точное количество этих писем знает только сам сэр Грэм.

Чтобы Джонсон ушел в отставку, за вынесение ему вотума недоверия должны высказаться не менее 180 его однопартийцев - большинство членов фракции. Удастся ли набрать такое число голосов, пока непонятно. Публично заявили о необходимости отставки премьера 46 парламентариев-консерваторов, а письма в "комитет 1922" направили, по оценке SkyNews, еще 29 из них.