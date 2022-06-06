В Латвии прекратят вещание 80 российских телеканалов

В Латвии с 9 июня прекратят вещание последние остававшиеся 80 зарегистрированных в России телеканалов, в том числе "МИР" (был создан по инициативе стран СНГ) и "Оружие". Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил глава Нацсовета по СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш.

"NEPLP сегодня принял решение запретить распространять на территории Латвии и изъять из списка ретранслируемых в Латвии программ 80 зарегистрированных в России телеканалов, в том числе ТВ "МИР" и "Оружие"... Программы пропадут из инфопространства Латвии 9 июня", - написал Аболиньш в Twitter.

Он также отметил, что NEPLP решил выдать разрешение на вещание телеканалу "Дождь", который с 9 июня будет латвийским.

Как сообщает агентство LETA, также в число прекращающих вещание каналов попали E TV, "Иллюзион+", "Кино24", "Мир ТВ", "Охота и рыбалка", "Перец" и "Русский Иллюзион".