Генсек ОДКБ отметил важность процесса делимитации и демаркации армяно- азербайджанской границы 

На Южном Кавказе продолжает сохраняться напряженность, хотя в армяно-азербайджанском переговорном процессе замечается прогресс. Как сообщает Арменпресс, об этом на заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ в Ереване сказал генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

«Трехстороннее соглашение от 9 ноября 2020 года продолжает играть важную роль в стабилизации ситуации. Успешное завершение демаркации и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном, несомненно, может внести большой вклад в укрепление безопасности всего региона», - подчеркнул Зась.

В сложившихся в евразийском регионе сложных условиях генеральный секретарь ОДКБ видит необходимость в сплочении государств-членов Организации, а также в проведении комплексных мероприятий по дальнейшему развитию деятельности во внешнеполитических отношениях, укреплению обороны, совершенствованию сил кризисного реагирования с целью противодействия современным вызовам и угрозам.