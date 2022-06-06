Ведутся переговоры о подписании основного соглашения о свободной торговле между государствами-членами ЕАЭС и Ираном

В 2021 году торговый оборот со странами ЕАЭС составил 2,74 млрд долларов, что на 20,7% больше, чем в предыдущем году. Как сообщает Арменпресс, об этом на совместном заседании постоянных комиссий НС сказал министр экономики Армении Ваан Керобян.

По его словам, экспорт в страны ЕАЭС в 2021 году составил 888,8 млн долларов, увеличившись на 25,2% по сравнению с предыдущим годом, а импорт составил 1,85 млрд долларов США, увеличившись на 18,6% по сравнению с предыдущим годом.

«Инвестиции в реальный сектор экономики Армении в 2021 году и объем чистого притока иностранных инвестиций стран ЕАЭС составил 32,4 млрд драмов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 111,8 млрд драмов. За этот же период чистый приток прямых иностранных инвестиций из стран ЕАЭС составил 40,1 млрд драмов, увеличившись по сравнению с 2020 годом на 99,7 млрд драмов», - сказал Керобян, добавив, что инвестиции были осуществлены в основном из России - 32,4 млрд драмов (в горнодобывающую промышленность и энергетику), и из Беларуси - 6,9 млн драмов (в сфере оптовой торговли).

Коснувшись сферы тарифного регулирования, Керобян отметил, что в 2021 году ЕЭК приняла 18 решений по тарифному регулированию.

Ваан Керобян отметил, что торговый оборот Армении с Ираном в 2021 году составил 502,8 млн долларов, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 25,2%.

«На самом деле темпы роста торгового оборота были значительно выше. Однако из-за проблем с транспортировкой грузов прошлой осенью оборот сильно пострадал. Часть дороги Горис-Капан осталась вне нашего контроля, поэтому возникли серьезные проблемы с торговым оборотом», - сказал он.

По словам министра, в 2021 году торговый оборот Армении с Китаем увеличился на 30,7%, с Сербией - на 20,6%.

«В настоящее время ведутся переговоры о подписании соглашений о свободной торговле между государствами-членами ЕАЭС и Израилем, Египтом, Индией и государствами-членами ЕАЭС и Ираном - уже не временное, а основное», — добавил он.