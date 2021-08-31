Предстоящие на 7 июня мероприятия
18:13, Июнь 06, 2022
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- 19:44 Британскому премьеру Борису Джонсону могут вынести вотум недоверия
- 19:38 В Латвии прекратят вещание 80 российских телеканалов
- 19:17 Генсек ОДКБ отметил важность процесса делимитации и демаркации армяно- азербайджанской границы
- 18:18 Ведутся переговоры о подписании основного соглашения о свободной торговле между государствами-членами ЕАЭС и Ираном
- 18:13 Предстоящие на 7 июня мероприятия
- 18:05 Необходимо дальше вести работу по совершенствованию миротворческого потенциала ОДКБ: Вячеслав Володин
- 18:02 Без учета мнения армян Карабаха невозможно достичь всеобъемлющего урегулирования: Тойво Клаар
- 17:58 Официального ответа от Баку на предложения Армении из 6 пунктов не поступало: замминистра ИД
- 17:37 Индия намерена удвоить импорт российской нефти, сообщили СМИ
- 17:30 Первый армянский спутник установил первую связь с Землей, все подсистемы спутника действуют исправно
- 17:30 Призываем руководство Азербайджана не торпедировать своей воинственной риторикой шаги по установлению мира: Симонян
- 17:18 Проблема Верхнего Ларса остается очень серьезной, но работы ведутся по разным направлениям: министр
- 17:15 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 06-06-22
- 17:14 Азиатские индексы - 06-06-22
- 17:09 Вопрос об упрощении визового режима Армения-ЕС всегда находится в двусторонней повестке дня: замминистра
- 17:07 Премьер-министр Пашинян принял глав делегаций Парламентской ассамблеи ОДКБ
- 17:05 В МАГАТЭ считают, что КНДР может готовиться к ядерному испытанию
- 16:38 Россия, Турция и Венесуэла обсудят сотрудничество в сфере платежных систем
- 16:29 На заседании Координационного совета по реформам Полиции обсуждена предварительная модель Министерства внутренних дел
- 16:26 Bloomberg: Запад устал от санкций против РФ и вынужден отступать от новых ограничений
- 16:20 В прошлом году от Евросоюза получены гранты на около 4 млрд 875 млн драмов
- 16:10 В Армении открылся специализированный салон электромобилей «Тесла»
- 16:01 Международный оперный конкурс «OTTAVIO ZIINO» пройдет в Армении
- 15:55 Минздрав Грузии закупил дорогостоящее лекарство для тяжелобольных пациентов
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