Необходимо дальше вести работу по совершенствованию миротворческого потенциала ОДКБ: Вячеслав Володин

Решение руководителей государств-участников о создании Организации Договора о коллективной безопасности позволило сформировать на евразийском пространстве эффективную систему межгосударственного взаимодействия, которая помогает противостоять вызовам и угрозам. Как сообщает Арменпресс, об этом на проходящем в Ереване заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ заявил председатель ПА ОДКБ, спикер Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Володин.

Володин напомнил, что заседание Совета проводится в рамках 30-летия подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летия принятия решения о создании Организации Договора о коллективной безопасности.

«Впервые после пандемии мы собираемся здесь, в Ереване в очном формате. И, конечно же, для нас очень важно, чтобы и в дальнейшем мы собирались в таком формате, имея возможность смотреть друг другу в глаза, обсуждать вопросы и общаться за круглым столом, так как для Парламентской ассамблеи ОДКБ очень важно доверие. Также важно на основе доверия делать все возможное для развития стран, которые мы представляем», — сказал Володин.

Володин подчеркнул, что Парламентская ассамблея ОДКБ вносит свой вклад в обеспечение безопасности и суверенитета государств.

«Наша главная задача — сближение и гармонизация национальных законодательств», — подчеркнул председатель ГД РФ.

Он напомнил, что за весь период работы принято 72 модельных закона и рекомендации, которые касаются противодействия терроризму и экстремизму, организованной преступности, незаконному обороту наркотиков, обеспечения военно-технического сотрудничества, оказания гуманитарной помощи.

По словам Володина, на практике эффективность ОДКБ подтвердила проведенная в январе 2022 года миротворческая операция в Республике Казахстан.

«Действия Коллективных миротворческих сил Организации, в состав которых вошли подразделения всех государств-союзников, позволили правоохранительным органам Казахстана сосредоточить силы на восстановлении правопорядка и ликвидации угроз для безопасности страны», — добавил Вячеслав Володин.

На основе этого опыта, как считает спикер ГД РФ, необходимо дальше вести работу по совершенствованию миротворческого потенциала ОДКБ.