Официального ответа от Баку на предложения Армении из 6 пунктов не поступало: замминистра ИД

Официального ответа от Баку на предложения Армении из 6 пунктов по нормализации отношений с Азербайджаном не поступало. Как сообщает Арменпресс, об этом на брифинге с журналистами в Национальном Собрании сказал заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян.

«Официального ответа мы не слышали, в прессе были различные спекуляции, но мне не известна какая-либо официальная позиция», - сказал замминистра.

Коснувшись возможных переговоров, он отметил, что цель переговоров - сопоставить подходы двух сторон. Насколько это будет успешно, зависит от хода переговоров. Решение о дате возможных переговоров замминистра неизвестно.

«Есть предварительная договоренность между сторонами, но все еще находится на стадии переговоров, в том числе дата начала переговоров и все остальные элементы», - сказал Ованнисян.

Коснувшись предложения премьер-министра Армении Никола Пашиняна о зеркальном отводе войск, после чего начнутся демаркационные и делимитационные работы, и вопроса о том, обсуждается ли этот вопрос, замминистра сказал: «Вопрос также находится в стадии обсуждения, вы знаете, что обсуждения уже начались, и это предложение находится на столе. Ряд наших международных партнеров выразили свою положительную позицию по этому предложению. Как все будет, посмотрим в ходе переговоров».

В марте Азербайджан передала армянской стороне предложения из 5 пунктов, на которые через несколько дней свои предложения передала Армения.